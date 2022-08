Tu w regionie jest największe bezrobocie! Gdzie jest najmniej bezrobotnych? LISTA

Oto, jak je komentował radziejowski przedsiębiorca, producent mebli: - Brakuje wykwalifikowanych osób, jak np. w moim zakładzie stolarzy. Do takiej pracy nie można wziąć przypadkowej osoby z ulicy. Podobnie jest w innych firmach z naszego powiatu, pracy nie brakuje tylko odpowiednich ludzi. Dziś młodzi chcą studiować, zarządzać. Mało kto planuje zostać stolarzem, choć zarobki w tym zawodzie nie są małe. Wielu fachowców z Radziejowa wyjechało do pracy do Niemiec czy Holandii. Sytuację częściowo ratują mi Ukraińcy, zatrudniam ich siedmiu, dobrze przyuczyli się do zawodu.