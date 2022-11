Tu trup, tam ciekawa wystawa, czyli przedwojenny Toruń w kolorze

Opis obrazu: Ulica Łazienna. Widoczny dom pod numerem 28 - skład obuwia "Mercedes"; skład mebli "Meblopol w sąsiednim lokalu. Archiwum ilustracji "Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Poza tymi informacjami, w Narodowym Archiwum Cyfrowym są również daty, zdjęcie zostało wykonane między 1920 a 1939 rokiem. Kamienica efektowna, fotografia ciekawa, tylko dlaczego wzbudziła takie zainteresowanie, że znalazła się w IKC-u? Nam udało się to ustalić. Za ciekawym zdjęciem kryje się zbrodnia, o której głośno było w całej Polsce.

Co się wydarzyło podczas kolacji przy ul. Łaziennej?

Kilka dni po zatrudnieniu nowej - starej służącej właścicielka sklepu obuwniczego, Klara Szczygłowa, wybrała się do Bydgoszczy w odwiedziny do rodziny. Przy Łaziennej, poza Gomulińską, została tylko jej krewna - Anna Gersonówna. Wieczorem 8 stycznia Gersonówna zasiadła do kolacji.