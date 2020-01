TSA Michalski Niekrasz Kapłon w Hard Rock Pub Pamela

Wywiad z Arkadiuszem Majstrakiem, gitarzystą zespołu Nocny Kochanek

Zespół Nocny Kochanek szturmem podbił polską scenę metalową. I choć nie brakuje głosów, że to co robią jest mizerną parodią metalu, to oni sprzedają kolejne płyty i wyprzedają kolejne koncerty. Nie inaczej było ostatnio w OdNowie, gdzie biletów po prostu zabrakło. O koncertach, g...