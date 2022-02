Trzy zdarzenia drogowe na DK 10 pod Toruniem. Jedna osoba w szpitalu [zdjęcia]

W nocy z 18 na 19 lutego doszło do wypadku w miejscowości Dybowo w gminie Wielka Nieszawka. Samochód ciężarowy z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Nie było to jedyne zdarzenie, do którego doszło tej samej nocy w tym samym miejscu.

KM PSP Toruń