Trzy działki przy Motoarenie na sprzedaż. Co tam powstanie?

Wystawione na sprzedaż trzy działki mają od 21 do 63 arów powierzchni. Znajdą się między Motoareną i terenami po Merinoteksie.

- Łącznie tereny inwestycyjne wyceniono na ponad 5 milionów złotych - informuje Łukasz Drygalski z toruńskiego Centrum Wsparcia Biznesu. - Są to tereny, uzbrojone w podstawowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Rury z gazem, wodą i kable energetyczne znajdują się w drogach publicznych przylegających do nieruchomości. Można tam budować obiekty usługowo-produkcyjne i składy magazynowe. Dojazd do działek planowany jest drogą wewnętrzną od strony drogi krajowej nr 80, czyli Szosy Bydgoskiej. W związku z tym, że działki leżą w bliskim sąsiedztwie lotniska, przyszli inwestorzy będą musieli wziąć pod uwagę ograniczenia związane z wysokością budynków, które będą projektować.