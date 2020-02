Trwają poszukiwania mężczyzn podejrzanych o pobicie obcokrajowców

Przypomnijmy, że około 1.30 w nocy z minionej soboty na niedzielę w centrum Torunia w pobliżu placu Teatralnego pobita została grupa osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski.​

Według pojawiających się później w sieci informacji, atakowi towarzyszyć miały okrzyki „Polska dla Polaków!” i „Je*ać Ukraińców!”​

Na razie postępowanie w tej sprawie toczy się w kierunku naruszenia dwóch artykułów kodeksu karnego, które mówią o tym że do 3 lat pozbawienia wolności grozi tym osobom, które stosują przemoc lub groźbę bezprawną wobec osób z powodu jej przynależności narodowej lub je z tych samych przyczyn znieważają.​

Według wstępnych ustaleń policji grupa gości ze Wschodu została zaatakowana przez siedem osób. Przypomnijmy, że na razie zatrzymano jedną. To nastolatek, który został przesłuchany, a materiały dotyczące jego udziału w tym zdarzeniu, zostały przekazane do sądu rodzinnego. Policja zna również tożsamość kolejnego uczestnika tego ataku, ale na razie skutecznie ukrywa się on przed stróżami prawa, którzy starają się ustalić, gdzie może się znajdować.​