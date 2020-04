Trwa rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Zobacz najnowsze zdjęcia!

Mimo trudności związanych z epidemią Covid-19 trwają prace wykończeniowe i montaż sprzętu w obiektach nowego miasteczka szpitalnego na toruńskich Bielanach. Ekipy wykonawcze montują m.in. wyposażenie centralnej steryliazatorni lecznicy. Centralna sterylizatornia to miejsce, w którym przygotowywane są m.in. jałowe (wolne od drobnoustrojów) narzędzia i bielizna operacyjna, opatrunki, mające styczność z ciałem pacjenta elementy sprzętu diagnostycznego, części aparatury podtrzymującej życie. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, podobnie jak w innych nowocześnie wyposażonych placówkach na całym świecie, proces mycia, czyszczenia i wyjaławiania będzie w dużej mierze zautomatyzowany. Zobacz także: Remont mostu w Toruniu. Taka będzie organizacja ruchu! MAPKI, objazdy i zmiany Inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym jest kontynuowana mimo trudności kadrowych firm wykonawczych, wynikających z obostrzeń przeciwepidemicznych, i sygnalizowanych problemów z dostawami materiałów. Problemy wynikają też stąd, że absencja pracowników na jakimś odcinku powoduje, że do pracy nie mogą przystąpić kolejni podwykonawcy. Sytuacja jest taka, że liczymy się z opóźnieniami. Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że jesienny termin zakończenia inwestycji zostanie dotrzymany. Od kilku dni na budowanie na Bielanach pracuje codziennie ok. 120 osób. Firmy skróciły czas pracy i zapewniły pracownikom środki ochrony osobistej. Wprowadzono limity pracujących na poszczególnych odcinkach budowy, powszechnie stosowane są preparaty dezynfekcyjne. Budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Jej koszt to 560 mln zł, z czego około 200 mln zł pochłania najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach naszego medycznego pakietu stulecia, czyli samorządowego wojewódzkiego programu modernizacji najważniejszych w Kujawsko-Pomorskiem placówek służby zdrowia. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na późną jesień 2020. Zobacz także: Toruń w kolejnym tygodniu epidemii. Tak wygląda miasto! [zdjęcia]

fot. KPIM / Mikołaj Kuras dla UMWKP