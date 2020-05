Trwa budowa Sądu Rejonowego w Toruniu. Zobacz najnowsze zdjęcia

Trwa budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego w Toruniu. Wszystko wskazuje na to, że obiekt zgodnie z planem będzie gotowy w 2021 roku. Pomieści on 12 wydziałów: trzy wydziały karne, trzy cywilne, wydział ksiąg wieczystych, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy oraz gospodarczy KRS i sekcja do spraw wykonania orzeczeń karnych. Zobacz też: Będą testy na koronawirusa dla personelu żłobków, przedszkoli i szkół Parkomaty w Toruniu również zostaną odmrożone Wewnątrz znajdzie się 40 nowocześnie wyposażonych sal rozpraw, biura, sala konferencyjna, archiwa i pomieszczenia techniczne oraz garaż podziemny na ponad 100 aut. Budynek na placu Zwycięstwa, u zbiegu ulic Jagiellońskiej, Grudziądzkiej i Warneńczyka, to największa inwestycja Skarbu Państwa w naszym mieście od kilkudziesięciu lat. Kiedy prace ruszały jesienią 2018 roku, ich koszt oszacowano na 135 mln zł, a z wyposażeniem – blisko 150 mln zł. Inwestorem jest Sąd Apelacyjny w Gdańsku, a wykonawcą warszawska firma Warbud SA.

Jacek Smarz