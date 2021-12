Trwa akcja "Szlachetna paczka". Sprawdź, kto czeka na pomoc w Toruniu i okolicach

"Szlachetna paczka" to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polce, który działa od 2001 roku. Jest to system pomocy bezpośredniej na wielką skalę. Tu jeden człowiek pomaga drugiemu.

Wolontariusze "Szlachetnej paczki" osobiście docierają do potrzebujących, poznają bliżej ich historie, ustalają, co jest najbardziej potrzebne rodzinom, pośredniczą w przekazywaniu paczek i dają nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji. W tym roku dary muszą zostać przygotowane najpóźniej w dniach 10-12 grudnia – wtedy paczki powinny trafić do wyznaczonego lokalnie magazynu. My przedstawiamy wybrane historie ludzi, którzy czekają na świąteczną pomoc w Toruniu i okolicach.