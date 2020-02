Trudna droga dla seniora przy ulicy św. Ducha [pogotowie reporterskie]

Warzywa i owoce pod lupą

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji sprawdził w zeszłym roku sieciowe sklepy spożywcze pod kątem odpowiedniego oznakowania , w tym podania właściwego kraju pochodzenia warzyw i owoców. -Zauważyłam, że w sklepach pewnej sieci ostatnio starają się sprzedawać owoce i warzywa z Holandii czy krajów azjatyckich jako polskie. Dotyczy to jednak nie wszystkich sklepów tej samej sieci - mówi Czytelniczka.

Kontrole na zlecenie UOKIK prowadzili i prowadzą inspektorzy Państwowej Inspekcji Handlowej.- Cały czas kontrolujemy sklepy pod kątem prawidłowego oznakowania. Są to zarówno kontrole rutynowe, jak i interwencyjne - tłumaczy Marzenia Nowak, dyrektor toruńskiej delegatury IH. W zeszłym roku w województwie kujawsko-pomorskim skontrolowaliśmy pod kątem oznakowania warzyw i owoców 13 sieci sklepów, z tego w 11 były nieprawidłowości. Inne, poza nieprawdziwym krajem pochodzenia błędy, to brak podanego jakiegokolwiek kraju, odmiany np. jabłka, klasy owocu.

Trzeba patrzeć

Jak podkreśla dyrektor Marzenia Nowak zasada główna jest taka, że konsument idąc do sklepu musi, kupując jabłka, pomidory, ziemniak i czy ogórki posiadać rzetelną informację o kraju pochodzenia warzyw i owoców. Często bowiem na tej podstawie robi zakupy. Jeśli na opakowaniu jest wypisanych kilka krajów, to jest niewłaściwe oznakowanie. Ma być wskazany tylko jeden. Niedopuszczalne, żeby np. przy papryce była informacja sugerująca, że może pochodzić z Hiszpanii albo Holandii (oba kraje podane). Inny przykład - przy fasolce podano, że pochodzi z Włoch a akurat była polska. Sklepy wprowadzając klienta w błąd robią to nie tyle specjalnie, co przez zwykłe niedbalstwo. Często zasłaniają się dużym ruchem, czy brakiem personelu, ale klienta nie powinno to obchodzić.