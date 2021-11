Trasy kolejowe na Kujawach i Pomorzu będzie obsługiwać Polregio. Arriva za droga?

Co dalej przetargiem na kujawsko-pomorskie linie?

Przetarg jest na etapie skargi, którą złożył jeden z przewoźników i 6 grudnia odbędzie się kolejne posiedzenie.

Jakie będzie rozstrzygnięcie? Trudno w tej chwili przewidzieć. - Nawet, jeśli decyzją Krajowej Izby Odwoławczej będziemy musieli całe to postępowanie unieważnić, nie ma to wpływu na to, co się będzie działo na torach od 12 grudnia. Będziemy mieli dużo czasu na przeprowadzenie nowej procedury, wyciągając wnioski z pewnych błędów czy niedociągnięć, które popełniliśmy na etapie przygotowania. Postępowanie jest tym trudniejsze, że przecieraliśmy szlaki w Polsce - nie było wiele takich przetargów. Mogliśmy więc pewnych rzeczy nie widzieć. Za to dziś będziemy widzieć więcej. Czyli, jeśli jeszcze raz ogłosimy postępowanie, będzie ono przygotowane dobrze - mówił marszałek.