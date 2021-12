Tragiczny wypadek w Czernikowie - zginęli strażacy jadący do pożaru. Są utrudnienia na drodze krajowej nr 10

Po godz.7 rano w czwartek na portalu społecznościowym Komendy Miejskiej PSP w Toruniu pojawił się taki wpis:

- Dziś w godzinach porannych w m. Czernikowo (pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie) doszło do tragicznego zdarzenia, w którym samochód OSP Czernikowo jadąc alarmowo do pożaru sadzy, zderzył się z samochodem ciężarowym. Samochodem OSP jechało 5 druhów OSP Czernikowo. W wyniku zderzenia, dwoje druhów poniosło śmierć, a trzech zostało rannych. Wśród rannych, dwóch druhów to osoby będące również funkcjonariuszami PSP. Dziś ratownicy wypełniając swoją misję - niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, ponieśli najwyższą ofiarę tracąc życie. Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak w imieniu całej społeczności strażackiej składa głębokie wyrazy współczucia dla Rodzin zmarłych druhów - napisali strażacy.