Tragiczny rok w pracy: 154 wypadki, 32 śmiertelne w Kujawsko-Pomorskiem

Kujawsko-Pomorskie. Śmierć na drodze, wypadki w zakładach i na budowie

Każdy wypadek przy pracy to dramat i każdy jest tym niepotrzebnym. Jednak listopada ze swoją statystyką należy do tych lepszych miesięcy w 2021 roku. W jego trakcie Państwowej Inspekcji Pracy w Kujawsko-Pomorskiem zgłoszono 9 wypadków. Biorąc pod uwagę to, że w niektórych miesiącach takich zdarzeń zgłaszano po 21, był to zatem relatywnie spokojny miesiąc. Niestety, i tak są ofiary.

Nigdy nie wróci już z pracy mężczyzna, który zatrudniony był w firmie zajmującej się pomocą drogową, mającej siedzibę w Suradowie (gmina Lipno). 4 listopada ten pracownik zajmował się holowaniem zepsutego autobusu na drodze ekspresowej S8 Wiśniówek-Wertyce (woj. podlaskie). Autobus stał na poboczu i mężczyzna akurat podczepiał go do holownika, gdy nagle w jego tył uderzyła ciężarówka. Pracownik poniósł śmierć na miejscu.