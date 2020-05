Tragiczne wypadki przy pracy w Toruniu i regionie. Najgorzej na budowach i produkcji!

28 kwietnia, we wtorek, do groźnego wypadku doszło na budowie przy ul. Targowej w Toruniu. Na robotnika z firmy podwykonawczej spadły metalowe pręty. Trafił do szpitala ze złamanymi kośćmi miednicy. - Policję na budowę wezwał jej kierownik. Zapewniał, że pracownik miał odpowiednie przeszkolenie. Okoliczności i przyczyny tego wypadku wyjaśniają teraz funkcjonariusze z komisariatu policji Toruń-Rubinkowo. Wszczęli postępowanie w kierunku artykułu 220 par. kodeksu karnego, czyli narażenia życia i zdrowia pracownika. Odrębne postępowanie prowadzi inspekcja pracy, której my zgłosiliśmy zdarzenie. Oczywiście, współpracujemy w takich sytuacjach wymieniając się ustaleniami - mówi Wioletta Dąbrowska, rzeczniczka toruńskiej policji. Czytaj także: Sześć osób na kwarantannie. Wszystko przez chorą, która wyszła do sklepu Podpalacz grasuje pod Toruniem. Jest nagroda za jego ujęcie!

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. Pixabay