Tragedia torunian w bmw na autostradzie pod Łodzią. Są nowe ustalenia prokuratury!

Młodzi torunianie wracali z Warszawy. 19-latka miała "prawko" dopiero od kilku tygodni

To była sobota, 7 stycznia, tuż przed godziną 18.30. Autostrada A2 pod Łodzią. Młodzi torunianie wracali do rodzinnego miasta z Warszawy. -Podróżowali samochodem marki BMW należącym do 19-latki lub jej rodziców - podaje prokurator Kopania.

Ta 19-latka to uczennica klasy maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Jej pasażerami byli: Emilia, szkolna koleżanka z równoległej klasy, oraz 20-letni kolega. Czy jechali rozważnie?

- Wiadomo, że bmw jechało szybko. Na tym odcinku autostrady jednak dozwolona prędkość to 140 km na godzinę. Na razie nie wiemy, czy auto ją przekroczyło. Wiemy natomiast, że siedząca za kierownicą 19-latka nie była doświadczonym kierowcą. Prawo jazdy miała dopiero od kilku tygodni - przekazuje prokurator.