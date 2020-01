Tragedia na skrzyżowaniu w Grzywnie. Zginął 54-latek prowadzący peugeota

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że dwa auta: skoda i peugeot jechały w stronę Gdańska. 54-latek prowadzący peugeota na skrzyżowaniu z drogą powiatową chciał skręcić w lewo. W tym czasie zaczęła go wyprzedzać skoda prowadzona przez 30-latka. Doszło do zderzenia obu pojazdów. Ich kierowcy trafili do szpitala. Niestety zmarł tam 54-latek prowadzący peugeota. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności i przyczyny tej tragedii. Proszą też wszystkie osoby, które były jej świadkami o osobisty lub telefoniczny kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu ul. Grudziądzka 17, tel.: (56)641-26-07 lub 112.

To już drugi w ostatnich dniach wypadek na drodze w Grzywnie. W środę około godziny 17 osobowy hyundai, którym kierował 70-latek wjeżdżając na trasę numer 91 zderzył się z motocyklistę jadącym drogą krajową w kierunku Torunia. Kierujący jednośladem 41-latek trafił z poważnymi obrażeniami do szpitala. Również w tej sprawie prowadzone jest policyjne postępowanie.