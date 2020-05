Toruńskie żłobki i przedszkola. Jak będą działać od 6 maja?

W najbliższą środę pod szczególnym reżimem sanitarnym mogą zacząć w Polsce działać żłobki i przedszkola. Pierwszeństwo do skorzystania z placówek mają mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu. Pozostali rodzice, jeśli mogą, mają zostać z dzieckiem w domu lub skorzystać z pomocy opiekuna - taki komunikat wydał premier Mateusz Morawiecki. Jego decyzja wzbudza jednak wiele kontrowersji nie tylko wśród rodziców, ale też samorządowców, którzy za funkcjonowanie placówek opiekuńczych dla najmłodszych są odpowiedzialni. Prezydenci Warszawy, czy Poznania już zapowiedzieli, że żłobków ani przedszkoli nie otworzą. A jak będzie w Toruniu? Zobacz także: Testy na koronawirusa w Toruniu dla każdego! Kiedy i gdzie? Gdzie w Toruniu kupimy polską flagę? - Prowadzimy intensywnie rozpoznanie możliwości, warunków i zasad, jakie miałyby towarzyszyć otwarciu tych placówek, ale najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo maluchów. To szczególnie istotne w sytuacji, kiedy musimy zdawać sobie sprawę jak dalece niemożliwe jest spowodowanie, aby dzieci w wieku od pół roczku do sześciu lat nauczyć reżimów, czy zachowań - mówił Michał Zaleski podczas czwartkowej videokonferencji. Czytaj więcej na kolejnych stronach >>>>> tekst: Paulina Błaszkiewicz

Kolejnym etapem odmrażania gospodarki ma być otwarcie placówek opiekuńczych i wychowawczych dla najmłodszych. Termin ich otwarcia w Toruniu nie został jednak jeszcze ustalony.

W najbliższą środę pod szczególnym reżimem sanitarnym mogą zacząć w Polsce działać żłobki i przedszkola. Pierwszeństwo do skorzystania z placówek mają mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu. Pozostali rodzice, jeśli mogą, mają zostać z dzieckiem w domu lub skorzystać z pomocy opiekuna - taki komunikat wydał premier Mateusz Morawiecki. Jego decyzja wzbudza jednak wiele kontrowersji nie tylko wśród rodziców, ale też samorządowców, którzy za funkcjonowanie placówek opiekuńczych dla najmłodszych są odpowiedzialni. Prezydenci Warszawy, czy Poznania już zapowiedzieli, że żłobków ani przedszkoli nie otworzą. A jak będzie w Toruniu? - Prowadzimy intensywnie rozpoznanie możliwości, warunków i zasad, jakie miałyby towarzyszyć otwarciu tych placówek, ale najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo maluchów. To szczególnie istotne w sytuacji, kiedy musimy zdawać sobie sprawę jak dalece niemożliwe jest spowodowanie, aby dzieci w wieku od pół roczku do sześciu lat nauczyć reżimów, czy zachowań - mówił Michał Zaleski podczas czwartkowej videokonferencji.

Prezydent Torunia podczas wirtualnego spotkania z dziennikarzami podkreślił, że decyzja o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli została podjęta, ale jej wykonanie jest w rękach tych, którzy odpowiadają za ich organizację. W tym wypadku jest to samorząd. To on będzie ponosił odpowiedzialność za skutki takiej decyzji, a te mogą być katastrofalne z uwagi na fakt, że jesteśmy w samym środku pandemii. Przeciwni otwarciu żłobków i przedszkoli są też medycy. Zdaniem lekarzy z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia to najgorsza decyzja jaka mogła zapaść. W związku z tym apelują do rodziców, by nie posyłali dzieci do placówek. - Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy tę informację. Powszechnie wiadomo, że zdecydowana większość dzieci to albo bezobjawowi nosiciele koronawirusa, albo bezobjawowi zakażeni - podkreśla Bożena Janicka.

Prezes PPOZ dodaje, że w Polsce brakuje badań populacyjnych, które obrazowałyby, ilu tak naprawdę mamy zakażonych wśród naszych obywateli, ilu nosicieli i jaki jest poziom wytworzonych przeciwciał u ozdrowieńców. Jednym z argumentów, na jaki powołują się lekarze PPOZ w swoim stanowisku, są też niepokojące doniesienia płynące z Wielkiej Brytanii, gdzie odnotowano wzrost liczby ciężkich przypadków zachorowań u najmniejszych dzieci, z których co najmniej połowa ma potwierdzony COVID-19.

- Żłobki i przedszkola należy otwierać w ostatnim etapie odmrażania, co winno nastąpić nie wcześniej niż pod koniec czerwca. I tak pewnie będziemy się musieli zmierzyć z lawinowymi infekcjami, a pamiętajmy - każde obniżenie odporności może mieć opłakane skutki. Zaledwie kilka dni temu zaczęliśmy szczepić małe dzieci. Staramy się zgodnie z zaleceniami resortu zdrowia do minimum ograniczyć kontakty między nimi, umawiamy osobno, na konkretną godzinę, a tu nagle mają iść do grupy, do żłobka czy przedszkola. To jakiś absurd - komentuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Termin otwarcia toruńskich placówek opiekuńczych i wychowawczych dla najmłodszych nie został jeszcze ustalony, choć niektórzy rodzice zwłaszcza z placówek prywatnych w naszym mieście już w środę otrzymali maile z pytaniem, czy deklarują posłanie dziecka do żłobka lub przedszkola.

- Jesteśmy w przededniu bardzo odpowiedzialnej i trudnej decyzji. Jesteśmy w stałym kontakcie z kierownikami poszczególnych placówek. Mamy mało czasu do pierwszego terminu otwarcia placówek, czyli 6 maja, ale mamy też możliwość poszukania późniejszego terminu. Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jak i opiekunów, którzy pracują w żłobkach i przedszkolach jest prymatem najważniejszym. Ostrożność będzie dla mnie głównym motywatorem przy podjęciu każdej decyzji - zapowiedział Michał Zaleski.

Prezydent dodał, że jeśli chodzi o otwarcie żłobków, czy przedszkoli nie ma jasnych wytycznych dotyczących tego, ile dzieci może przebywać w placówce w trakcie pandemii. Takie wytyczne z kolei pojawiły się np. w przypadku kościołów, czy galerii handlowych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił o liczbie 12 dzieci w placówce, ale czy nawet w przypadku kilkunastu maluchów pobyt w żłobku, czy przedszkolu będzie bezpieczny?

W ocenie prezydenta Torunia brakuje wskazań wynikających z bezpieczeństwa sanitarnego. W trakcie konferencji pytaliśmy Michała Zaleskiego, czy to prawda, że miasto w związku z otwarcia żłobków i przedszkoli zakupiło do placówek termometry? Prezydent zaprzeczył, by takie zakupy zostały już dokonane, ale stwierdził, że to dobry pomysł. - Zakup termometrów na pewno się przyda w tych placówkach - dodał Michał Zaleski Przypomnijmy, że w Toruniu mamy kilka żłobków miejskich i 18 przedszkoli. Decyzję dotyczącą ich otwarcia najprawdopodobniej poznamy w poniedziałek 4 maja.

Problemy wynajmujących mieszkania. Co zrobić z wysokimi opłatami?