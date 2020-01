Toruńskie szpitale odsyłają pacjentów do innych placówek

W środę wieczorem pani Iwona z Wąbrzeźna przyjechała z 84-letnią mamą do szpitala na Bielanach. Kobieta choruje na cukrzycę, a od dłuższego czasu ma poważne problemy gastrologiczne. Od 28 grudnia do 9 stycznia leżała na oddziale Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Jej stan się nie poprawił, dlatego dwa dni temu dostała od swojego lekarza pilne skierowanie do szpitala.

Jej zdanie podziela dr Janusz Mielcarek, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W rozmowie z „Nowościami” mówi też, że skierowanie do szpitala nie jest jednoznaczne z przyjęciem pacjenta na oddział. O tym decyduje lekarz na izbie przyjęć.

- To nie tak, że odsyłamy pacjenta do domu. Jeśli pacjent wymaga pilnej hospitalizacji, to zostanie zatrzymany w szpitalu nawet, jeśli mielibyśmy go położyć na korytarzu, ale jeśli nie ma pilnych wskazań, to szukamy dla niego miejsca w innym szpitalu. Jeśli chodzi o oddział pulmunologiczny , to w Golubiu-Dobrzyniu oddział jest tak samo wyposażony jak nasz i pacjent otrzyma właściwą opiekę - tłumaczy dr Janusz Mielcarek.