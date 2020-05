Toruńskie przedsiębiorczynie wzięły udział w niezwykłej sesji zdjęciowej

Marzena Schauer-Cajsel,właścicielka butiku Garde-Robe jest inicjatorką ciekawej i godnej naśladowania akcji wzajemnego wsparcia lokalnych przedsiębiorstw. Inicjatywa polega na tym, że właścicielki lokalnych firm wystąpią w sesjach fotograficznych prezentując kreacje oferowane przez butik Garde-Robe.

- Salon Garde-Robe zaprosił do udziału w sesji 12 kobiet z Torunia. To przedsiębiorczynie, które prowadzą swoje działalności w różnych branżach. Celem naszej akcji jest chęć i potrzeba wzajemnej promocji w mediach, również tych społecznościowych. Poza tym chodzi też o to, by przypomnieć o sobie klientom i klientkom. Robimy to też dla przyjemności. Podczas sesji możemy odpocząć od masek na twarzach i zrobić dla siebie coś przyjemnego w tych trudnych czasach- opowiada Marzena Schauer-Cajsel.