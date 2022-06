Toruńskie dęby, czyli daleka droga do pomnika. Z jakiego powodu gotowa uchwała została wycofana?

Jakie czasy może pamiętać dąb z Dworcowej?

Rozmiar pnia świadczy rzecz jasna o wieku drzewa. Jakie czasy mogą pamiętać dęby czekające w kolejce na listę toruńskich pomników? Większe drzewo z ul. Łokietka i dąb z Dworcowej mogą sięgać korzeniami początków XVII wieku. Na szczególną uwagę zasługuje drzewo z ul. Dworcowej. Jest to bez wątpienia jeden z najpotężniejszych i najbardziej majestatycznych dębów na terenie Torunia. Rośnie obok XIX-wiecznego domu, do którego prowadzi obsadzona starymi drzewami aleja. Skąd ta aleja i skąd ten dom? Jest to jeden z ostatnich śladów zielonej historii Mokrego, które jeszcze kilka dekad temu było kolebką ogrodników. Z dawnego gospodarstwa został w zasadzie już tylko dom, aleja i dąb. Część należących do miasta gruntów jakiś czas temu zmieniła właściciela. Jedno z najbardziej okazałych drzew w Toruniu stoi niemal na samej granicy działki, ale już po stronie, która trafiła w prywatne ręce.