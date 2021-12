Toruński żużel. To oni stworzyli jego historię i potęgę [UNIKALNE ZDJĘCIA!]

Cztery złote medale Drużynowych Mistrzostw Polski, siedem srebrnych, siedem brązowych. Mistrzowskie tytuły w innych typach rozgrywek - Indywidualnych Mistrzostwach Polski (dwa), Mistrzostwach Polski Par Klubowych (cztery), Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostwach Polski (sześć), Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach Polski (pięć), Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych (pięć), mistrzostwa świata w turniejach drużynowych seniorów i indywidualnych oraz drużynowych juniorów, trzech wychowanków jako stałych uczestników cyklu Grand Prix... Wymieniać sukcesy zawodników Stali, Apatora, Unibaksu czy Klubu Sportowego Toruń można długo. W naszym redakcyjnym archiwum "dokopaliśmy się" do zdjęć osób, które tworzyły potęgę żużla w Grodzie Kopernika. Działaczy, trenerów, lekarzy, zawodników... Wróciły wspomnienia pięknych czasów. Zapraszamy do powrotu do pięknych czasów. Dla starszych kibiców będzie to okazja do wspominek, dla młodszych - do poznania osób, które poświęciły swój czas i - niejednokrotnie - zdrowie "ku chwale toruńskiego żużla".

Andrzej Kamiński i archiwum Nowości