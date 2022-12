Toruński. Wypadek w miejscowości Brzoza pod Toruniem. Dwie osoby trafiły do szpitala [zdjęcia] (OPRAC.PA)

Do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego doszło w miejscowości Brzoza w gm. Wielka Nieszawka na DK nr 91. Poszkodowane zostały dwie osoby Maciej Bajbak Zobacz galerię (4 zdjęcia)

W miejscowości Brzoza w gminie Wielka Nieszawka w powiecie toruńskim doszło do zdarzenia drogowego w wyniku którego auto osobowe dachowało. Dwie osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala. Na miejscu działały trzy zastępy straży pożarnej, pogotowie i policja. Do wypadku doszło w czwartek, 29 grudnia ok. godz. 20.