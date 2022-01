Toruński raport studniówkowy. Gdzie i kiedy kolejne bale?

ZST w Toruniu bawił się w Filmarze!

W Zespole Szkół Technicznych decyzję o tym, że studniówka odbędzie się on na początku listopada, a nie w tradycyjnym, styczniowym terminie, podjęto na prośbę samych uczniów.

- Obawiali się, że na początku przyszłego roku mogą zacząć obowiązywać jakieś zakazy czy obostrzenia, a bardzo chcieli mieć ten wymarzony bal. Od dłuższego czasu intensywnie ćwiczyli poloneza - mówiła Agnieszka Pryba, dyrektorka ZST.

I stało się. W sobotę 6 listopada br., chwilę po godzinie 19 w hotelu "Filmar" pani dyrektor wypowiedziała słynne słowa: "poloneza czas zacząć". Około 180 osób, gdyż część uczniów ze studniówki zrezygnowało, bawiło się do późnych godzin nocnych. Były muzyka, tańce, śpiewy i tylko czasowe przerwy na to by zjeść dania zaserwowane przez obsługę hotelu.