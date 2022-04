Toruński most w końcu przebudowany! Od dzisiaj można z niego w pełni korzystać

Wyjaśnimy, że to zabezpieczenie antykorozyjne to czyszczenie konstrukcji mostu oraz jej malowanie. Na czas tych robót przeprawa została w specjalny sposób "opakowana".

Inwestycja rozpoczęła się wiosną 2020 roku. Była dużym wyzwaniem, bo w czasie robót most prawie non stop był dostępny dla samochodów. Wyjątkiem były wakacyjne weekendy w ubiegłym roku, gdy na przeprawie, między jej przęsłami, montowano elementy dylatacyjne.

Nowości na moście: windą z Bulwaru

Przypomnijmy też, że most jest w pełni przejezdny od kilku miesięcy. Przez ostatnie tygodnie trwały jeszcze prace wykończeniowe, przede wszystkim przy montażu wind. To nowy element na moście. Windy są dwie. Znajdują się po obu stronach przeprawy, na brzegu Wisły od strony starówki. Można się nimi dostać z Bulwaru Filadelfijskiego na most i oczywiście na odwrót. Obok nich powstały schody, również będące mostową nowością. Będą dostępne, tak jak windy, od soboty 30 kwietnia. Tego dnia przebudowany toruński most będzie więc w pełni dostępny.