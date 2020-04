Toruński meteorolog: Stoimy u progu rekordowej, nienotowanej od dziesięcioleci suszy

- Ostatni w miarę obfity deszcz (od 2 do 5 l na metr kwadratowy) spadł w Toruniu ponad miesiąc temu, w pierwszej połowie marca - przypomina toruński meteorolog Rafał Maszewski, autor serwisu pogodawtoruniu.pl. - Stoimy u progu rekordowej, nienotowanej od dziesięcioleci suszy. Jeśli opady w maju i czerwcu będą znikome, a temperatura wysoka, można będzie mówić o „suszy stulecia”. Niestety, wszystko wskazuje na to, że ten scenariusz jest prawdopodobny. Większego deszczu na horyzoncie nie widać. Wprawdzie na przełomie kwietnia i maja można się lokalnie spodziewać opadów, ale niewielkich i przelotnych. Na szczęście nie powinno być upałów, które by jeszcze przyspieszały parowanie.