Toruński klub żużlowy na sprzedaż? Za takie pieniądze można kupić Apator Toruń

Oficjalnie oferta nigdzie się nie pokazała, ale o gotowości właściciela klubu do jego sprzedania poinformował portal Sportowe Fakty. To nie jest zresztą nowość. Co dwa, trzy lata Przemysław Termiński wysyła na rynek zaproszenie do rozmów na temat kupna jego klubu. Na razie nikt konkretny się nie zgłosił.

Za Apator Toruń trzeba zapłacić 5 mln zł. Za co taka kwota? Przede wszystkim miejsce w przynoszącej duże zyski PGE Ekstralidze, do tego gotową drużynę, bo wszyscy najważniejsi zawodnicy mają kontrakty do 2024 roku. Do tego motocykle, silniki w szkółce żużlowej, części i wyposażenie warsztatów. I to tyle, bo stadion i biura klub dzierżawi od miasta.