Toruńska orkiestra znów zaprasza publiczność na Jordanki. Wystąpi m.in. z zespołem Raz, Dwa, Trzy

Kontrola biletów będzie się odbywała trochę inaczej niż zwykle. Obowiązkowo należy też zasłonić usta i nos i nie zdejmować maseczki do wyjścia z budynku. Wyjście zaplanowane zostanie natomiast tak, by zachować odpowiedni odstęp między opuszczającymi gmach.

Z takimi ograniczeniami, wynikającymi z przepisów na czas pandemii koronawirusa, Toruńska Orkiestra Symfoniczna wznawia po przerwie swoje występy dla publiczności w CKK „Jordanki”.

- By ograniczyć kontakty między słuchaczami, nie będzie przerwy. Prosimy też o przyjście na pół godziny przed rozpoczęciem koncertu, byśmy zdążyli dopełnić wszystkich procedur sanitarnych - mówi Żaneta Kornecka, specjalistka do spraw promocji Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.