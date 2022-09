Toruńska budowlanka świętuje stulecie istnienia. Uroczystości w auli UMK

Warto przypomnieć, że placówka sięga korzeniami Państwowego Liceum Budowlanego w Lesznie, powołanego do życia w 1922 roku, a w roku 1937 przeniesionego do Torunia. Do twórców szkoły należeli prof. Tadeusz Nowak i inż. Andrzej Parzyński, którzy stworzyli podstawy jej funkcjonowania i rozwoju. Po wojnie szkoła działała początkowo w budynku przy ulicy Sienkiewicza. Z inicjatywy nauczycieli w 1949 roku ruszyła budowa obecnej siedziby szkoły przy ulicy Legionów, oddanej do użytku w 1951 roku. Dzisiaj szkoła znajduje się w strukturze Zespołu Szkół Technicznych.