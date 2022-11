Toruńscy wolontariusze WOŚP nie będą już jeździć komunikacją miejską za darmo

Ile drewna było we flisackiej tratwie? Z jaką prędkością w 1902 roku jeździły auta?

Taki komunikat pojawił się na internetowej stronie Urzędu Miasta Torunia w styczniu 2022 roku, przy okazji 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wygląda na to, że pojawił się tam po raz ostatni, ponieważ z wieloletnią tradycją władze miasta postanowiły zerwać. Jak już wcześniej pisaliśmy, jedna z najważniejszych decyzji, jaką podjęli radni na ostatniej sesji, dotyczyła podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Pakiet zmian był znacznie szerszy, dotyczył również likwidacji różnych ulg, w tym darmowych przejazdów dla wolontariuszy zaangażowanych do obsługi kilku imprez. Wniosek taki złożył prezydent Zaleski, składając autopoprawkę do uchwały dotyczącej podwyżek. Na liście ochotników pozbawionych komunikacyjnego przywileju znaleźli się m.in. ci zaangażowani w obsługę Grand Prix, festiwalu Skyway oraz finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta grupa jest zdecydowanie największa.