Toruńscy radni: To będzie rok wielkiej niepewności

Jaki to będzie rok dla Torunia?

-Nie tylko dla Torunia, ale również dla wielu miast w Polsce i Europie będzie to rok dużej niepewności. Na szereg decyzji wpływ mają czynniki zewnętrzne, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie wiemy, czy dalej rozwijać się będzie pandemia korononawirusa, czy wprowadzane będą kolejne lockdowny, czy tzw. łańcuchy dostaw znów nie zostaną przerwane. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie ceny osiągnie gaz, paliwa stałe i płynne, które mają bezpośredni wpływ na poziom inflacji. W tym roku m.in. przez politykę surowcową Rosji ceny gazu wystrzeliły o kilkaset procent w górę, osiągając historyczne rekordy. Choć Polacy mogą czuć się bezpiecznie, to niepewność wzmaga także ewentualny konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą. Prawa makroekonomii są nieubłagane i oddziaływują również bezpośrednio na mieszkańców Torunia.

Czeka nas dalsze zaciskanie pasa? Więcej zapłacimy za bilety komunikacji miejskiej?

A co z inwestycjami? Kilka dużych trwa, inne mają się rozpocząć... Ich realizacja nie jest zagrożona?

-Niepewny. I to chyba najbardziej ostrożne słowo, jakim można go określić. Zaczyna się nerwowo, bo towarzyszą nam wszystkim wszechobecne podwyżki, które przekładają się na komfort domowych portfeli. Walka z pandemią wcale nie chyli się ku końcowi, a niektóre decyzje zapadające na ul. Wiejskiej wprowadzają silne emocje społeczne. To przekłada się również na Toruń i skutki tych niepewności będziemy odczuwać każdego dnia. Odniosę się też do kultury, bo choć wszyscy chcemy żyć normalnie, a oferta toruńskiej kultury jest coraz bardziej kreatywna i otwarta na nowe zjawiska, to obawiam się czy będzie nas stać na udział w niej, w takiej ilości, która przełoży się na planowane wpływy do instytucji.