Toruńscy naukowcy. Wielki sukces naukowców z UMK. Miliony na badania i międzynarodowe wyróżnienie

Badacze z UMK zostali laureatami grantów, przyznawanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Wśród 408 autorów projektów, którym ERC przyznała granty znalazło się jedynie czworo naukowców z Polski, w tym dwoje z toruńskiego uniwersytetu.

- To jest osiągnięcie, które ma konsekwencje w wymiarze finansowym i wymiarze współpracy międzynarodowej. Takiego sukcesu naukowego w dziejach naszej uczelni nie było - podkreśla prof. dr hab. Andrzej Sokala, rektor UMK. - Moi i poprzednicy i ja, dbamy o to, by najlepszym badaczom zapewnić warunki, które pozwolą im na osiągnięcie sukcesów w skali międzynarodowej.