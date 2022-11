Torunianie kupili auto wojskowym lekarzom w Kijowie. "Podziękujcie wszystkim!" - proszą Ukraińcy Małgorzata Oberlan

Tatiana Dembska i Piotr Kuciński z Torunia przekazują bus i dary lekarzom z Wojskowej Akademii Medycznej w Kijowie. Do przekazania doszło w Winnicy, bo tam już na początku wojny ewakuowano uczelnię. Stamtąd też regularnie wojskowi medycy jeżdżą na linie frontu, do polowych szpitali. fb Zobacz galerię (9 zdjęć)

Zwykli torunianie wpłacali pieniądze i licytowali ukraińskie gadżety, by kupić lekarzom z Kijowa nowe auto. Potrzebują go do wyjazdów na linię frontu, do szpitali polowych. Bus już jest w Ukrainie - przekazali go Tatiana Dembska i Piotr Kuciński. Wojskowi medycy nie kryli wzruszenia.