Toruniance podrzucono trzy szczeniaki. Maluchy są pod opieką, ale potrzebują pomocy

- Byłam wstrząśnięta ludzką bezczelnością. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że mogło być gorzej. Maluchy zamiast do mnie mogły na przykład trafić do Wisły - dzieli się swoimi refleksami torunianka.

Kobieta zwróciła się o pomoc do Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt. Okazało się, że maluchy to dwa psy i jedna suczka. Wszystko wskazuje na to, że nie wyrosną duże. Będą raczej małymi pieskami. Jak dotąd maluchy zostały odpchlone i odrobaczone. Ich potrzeby są jednak znacznie większe.