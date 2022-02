Żużlowcy Apatora mogą się pochwalić pięknymi partnerkami. I często robią to w mediach społecznościowych. Która mogłaby zostać miss partnerek toruńskich zawodników? Nie podejmujemy się wyboru. Dajemy zwycięstwo ex aequo wszystkim. A co Państwo o tym sądzą? WIĘCEJ ZDJĘĆ NA KOLEJNYCH STRONACH >>>

Internet, Archiwum Polska Press