Toruń: Złote, Srebrne i Brązowe Żaby rozdane. Zakończył się 29. EnergaCAMERIMAGE Justyna Wojciechowska-Narloch

Film "C'mon, C'mon" i jego twórcy to laureaci Złotej Żaby w konkursie głównym 29. EnergaCAMERIMAGE, który w sobotę zakończył się w Toruniu. Srebrną statuetką jurorzy nagrodzili operatora Bruno Delbonnela za produkcję "Tragedia Makbeta". Brązowa Żaba powędrowała do Greiga Frasera, autora zdjęć do filmu "Diuna" w reżyserii Denisa Villeneuve W konkursie polskich produkcji główną nagrodę otrzymali twórcy "Hiacynta".