Toruń. Zimno w pracy, bo szef oszczędza? Są granice! Oto wytyczne PIP

Pani Aneta od trzech lat pracuje w osiedlowym sklepiku w Toruniu. Kolejny dzień klientów obsługuje w swetrze, zimowej kurtce, czapce i rękawiczkach. Poprzedniej zimy mogła dogrzewać się elektrycznym grzejnikiem, teraz ma szlaban. Oszczędności! - Szef powiedział, że nie ma grzania, bo on splajtuje, a wtedy my też stracimy pracę. Nie wiem, czy to wytrzymam. Dopiero listopad - skarży się kobieta.

Już przeziębiła się w pracy pani Bożena. I to w biurze! Jej pracodawca tak skręcił ogrzewanie, że temperatura spadła do 16-17 stopni C. - Wiem, bo w końcu kolega przyniósł z domu termometr i mierzyliśmy -podkreśla zakatarzona torunianka.