Toruń. Zielona kładka nad trasą średnicową. Gdzie jeszcze pojawiły się rośliny?

Kładka nad trasą średnicową jest już zielona. A gdzie w Toruniu są jeszcze inne zielone miejsca?

Zielona kładka nad "średnicówką"

Kładka znajdująca się nad Trasą Prezydenta Raczkiewicza zazieleniła się – wykonane zostały nasadzenia zarówno na samym obiekcie, jak i na terenie przyległym. Zadanie pn. „Zielona kładka nad Trasą Prezydenta Raczkiewicza” zostało wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na konstrukcji południowej klatki schodowej kładki utworzona została zielona ściana porośnięta pnączem z gatunku Fallopia. Po wschodniej stronie obiektu urządzona została łąka o powierzchni ok. 180 mkw., a wzdłuż wschodniej krawędzi rampy nasadzono szpaler trawy ozdobnej z gatunku miskant olbrzymi. Rośliny są otoczone osłonami, które chronić je będą przed ewentualnym uszkodzeniem podczas koszenia. Wykonany został także system służący przechwyceniu wody z rynien spustowych odwodnienia obiektu do zasilania posadzonych traw. Wartość całego zadania wyniosła 25 tys. zł brutto. Zawarta umowa obejmuje także pielęgnację roślin do końca tegorocznego okresu wegetacyjnego.

Nowe rośliny przy WOM UMT

Przy budynku Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia powstały trzy rabaty z nowymi nasadzeniami. Wydział Obsługi Mieszkańców mieści się przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25. Wokół budynku utworzone zostały trzy rabaty: jedna przy wejściu, a dwie na przyległym parkingu.

Łącznie przy budynku WOM pojawiło się około 130 nowych roślin. Wśród nich są zarówno drzewa: trzy sosny czarne i jeden buk pospolity, jak i krzewy: trzy sosny kosodrzewinowe i trzy kaliny sztywnolistne. Całość uzupełniają: 60 sztuk trzmieliny Fortune'a, 12 funkii w dwóch odmianach. Nie mogło zabraknąć także kolorów, dlatego nasadzonych zostało 12 hortensji i 34 róże.

Różowo na Legionów

Pięknie pachnące, różowe róże od niedawna cieszą oko mieszkańców ul. Legionów. W ramach budżetu obywatelskiego w lipcu 2022 r. posadzono tam 2400 sztuk różanych krzewów. Kwiaty można podziwiać w pasie drogowym na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Lelewela. Odmianę róży wybrali sami mieszkańcy kierując się przystosowaniem roślin do środowiska miejskiego. Róże posadzono na powierzchni ok. 600 mkw. Wcześniej miejsca te specjalnie przygotowano poprzez zdjęcie warstwy darni, wymianę gleby, zebranie zanieczyszczeń i wyrównanie terenu. Następnie rośliny posadzono w doły zaprawione hydrożelem, zastosowano geowłókninę ograniczającą rozwój chwastów, a rabaty wysypano korą. Prace wykonała firma P.H.U.P Dorota Dembek z Torunia za kwotę 70 tys. zł.

W Fosie Staromiejskiej jest żółto

Aż 335 krzewów dziurawca "Hidcote" nadało ulicy Fosa Staromiejska żółty kolor. Nasadzenia wykonano jesienią 2021 roku, ale dopiero w połowie lipca było widać ich efekt. Rosnące wzdłuż budynku sądu rejonowego oraz na wyniesionej rabacie z podkładów ogrodowych na wysokości Collegium Maius krzewy dziurawca "Hidcote" utworzyły żółtą rabatę. Dodatkowo w ramach zadania posadzono 14 dużych topoli włoskich jako odtworzenie istniejącego wcześniej w tym miejscu szpaleru.

Wcześniej teren przygotowano poprzez wykorytowanie i nawiezienie ziemi urodzajnej oraz posadzenie roślin w doły zaprawione hydrożelem. Rabaty wysypano korą, a drzewa ustabilizowano za pomocą palików po uprzednim zastosowaniu systemu nawadniająco-napowietrzającego. Dokumentację projektową wykonała firma Pro Plants Studio Projektowe Ewelina Fuszara z Gdyni, a wykonawcą prac była firma Z.U.W. Anna Sybilska z Grębocina. Łączny koszt wykonania zadania na ul. Fosa Staromiejska wyniósł ok. 55 tys. zł.

Zielone zakątki na Chełmińskim Przedmieściu

Na Chełmińskim Przedmieściu powstały dwa zakątki z zielenią, oba utworzone w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przy ul. Głowackiego 5 powstał zielony skwerek, który oprócz zieleni posiada domki oraz karmnik dla kotów. Stąd też wzięła się jego nazwa – Koci Zakątek. Posadzono tam 6 drzew gat. katalpa, wiśnia osobliwa kulista, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, ok. 330 krzewów gat. trzmielina pospolita, pęcherznica kalinolistna, róża okrywowa, tawuła japońska, lilak, ok. 150 bylin gat. bodziszek, funkia, mięta, kocimiętka, szałwia, barwinek oraz 60 traw ozdobnych gat. rozplenica i sesleria. Powierzchnie pod nasadzeniami ściółkowano korą. Wśród nowych nasadzeń ustawiono także poidło dla ptaków. Do ronda otaczającego klomb, przy którym ustawiono dwie ławki parkowe oraz latarnię solarną, prowadzi ścieżka z kostki betonowej. Z kolei teren, na którym ustawiono domki dla kotów, koci karmnik i ławkę, pokryto żwirem. Cały teren ogrodzono drewnianym panelem. Koszt wykonania zagospodarowania tego terenu wyniósł 57,888 zł.

Z kolei u zbiegu ulic Podgórnej i PCK dominują róże w kilku kolorach. W Różanym Zakątku posadzono także 3 drzewa gat. wiśnia osobliwa kulista, ponad 560 krzewów gat. irga Dammera, tawułę japońską i ligustr pospolity w formie żywopłotu. Powierzchnia pod krzewami została wyłożona geowłókniną i ściółkowano korą. Jednocześnie poprzez położenie większych betonowych płyt chodnikowych odnowiona została ścieżka, przy której ustawiono dwie ławki oraz kosz na odpady. Koszt wykonania zagospodarowania Różanego Zakątka to 24,840 zł.

Łąki kwietne w Toruniu

Łąki kwietne są w przestrzeni miejskiej alternatywą dla trudniejszych w utrzymaniu trawników. W Toruniu ich powierzchnia wynosi już 2,3 ha. Łąki kwietne, oprócz tego, że dodają uroku i barw przestrzeni miejskiej, mają wiele zalet. Są mniej wymagające od trawników, zatrzymują wodę opadową bez szybkiego jej odparowywania z gruntu oraz stanowią pokarm dla owadów, w tym tak istotnych gatunków zapylających. Ponadto są dobrze ukorzenione, odporne na podtopienia i długie susze oraz wzbogacają miejski ekosystem. Posiadają też zdolności absorbujące zanieczyszczenia powietrza oraz powodują obniżenie temperatury powietrza w czasie upałów (likwidowanie tzw. wysp ciepła) w mieście.

Jedne z pierwszych toruńskich łąk kwietnych powstały na wniosek mieszkańców, złożony do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020. Pojawiły się wówczas m.in. przy ul. Grudziądzkiej, Andersa, Gagarina, w rejonie skrzyżowań ulic: Odrodzenia/Uniwersytecka, Szosa Lubicka/Olimpijska, Łódzka/Okólna, Polna/Morycińskiego, na skwerze Borowików, w rejonie dawnego Dworca Północnego oraz na terenie ogrodzie zaplecza Hodowlanego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK. Obecnie toruńskie łąki kwietne zajmują już ponad 2,3 ha. Składają się przede wszystkim z mieszanki kwitnących roślin miododajnych jednorocznych oraz wieloletnich. Napotkać je można w różnych częściach miasta. Cieszą oko zarówno w centrum miasta, np. na terenie Zielonej Bramy Gotyckiej Starówki (na zdjęciu), występują na osiedlach, np. na osiedlu Młodych przy ul. Gałczyńskiego, Tuwima i Matejki, jak również w pasach drogowych i na skrzyżowaniach.