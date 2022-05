Toruń. Zbliża się decydujący moment w sporze o przyszłość lasu na Wrzosach

Spór o przyszłość Wrzosowiska trwa. Doprowadził m.in. do konsolidacji mieszkańców protestujących przeciw planom inwestycyjnym. Grupa ta wystawiła swoich kandydatów w wyborach do rady okręgu. Wygrali w cuglach i przejęli całą radę. Decydującym momentem w sporze miało być jednak zakończenie prac nad planem. Ten moment właśnie nastąpił. Prezydent ogłosił, że projekt planu będzie wystawiony do wglądu na parterze budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b od 15 maja do 14 czerwca. Publiczna dyskusja nad nim ma się rozpocząć 20 maja o godz. 16 w szkole salezjańskiej. W związku z tym przedstawiciele rady okręgu oraz stowarzyszenia Zielone Wrzosy zwołali w piątek konferencję prasową.