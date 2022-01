Toruń. Zatruta Martówka? Co się dzieje w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu?

Ropa w Martówce? "To zbrodnia przeciwko naturze"

Martówka i okoliczne tereny przez wielu uważane są za bezcenny skarb Torunia. - W Martówce żyją żółwie, bobry, całe mnóstwo fantastycznych istot. Na pniach widać nawet ślady po zębach bobra. Te zwierzęta są tak blisko nas. Tymczasem ktoś przyjeżdża i to niszczy – alarmuje mieszkanka Rybaków (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).

Nad Martówką od lat nie dzieje się zbyt dobrze. Porozrzucane puszki i butelki to tylko czubek góry problemów. - Ludzie dojeżdżają samochodami do stanowisk grillowych. Jest znak zakazu, ale nikt go nie honoruje. To już nie jest miejsce dzikiej natury. To jest miejsce, które coraz bardziej przypomina parking - uważa nasza Czytelniczka.