Toruń. Wyższe ceny biletów w Cinema City. A co z innymi kinami? Sara Watrak

W 2021 roku liczba widzów w kinach spadła o ponad połowę w stosunku do 2019 roku – wynika z danych opublikowanych przez „Rzeczpospolitą”. Do 2020 roku nie ma co porównywać – był to czas lockdownów i epidemii, a sale kinowe przez znaczną część roku świeciły pustkami. Czy w 2022 roku w końcu zapełnią się widzami? Na razie multipleksy podwyższają ceny. Może to dobry moment, by skorzystać z oferty kameralnych, toruńskich kin?