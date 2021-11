Toruń. Wystarczyło jedno zdjęcie pornograficzne dziecka i już ma wyrok! Namierzyła go policja

Toruń. Co dokładnie zrobił pan D. i jak go namierzono?

W ubiegłym roku pan D. wynajmował przez kilka miesięcy pokój w jednym z toruńskich domów. To tutaj, pewnego października dnia, spędzał czas na internetowych czatach. Znajomemu z sieci wysłał jedno zdjęcie pornograficzne chłopca. Jak ustaliła potem biegła sądowa, było to dziecko mające mniej niż 14 lat. Takie zdjęcie - jedno - pan D. miał w swoim telefonie komórkowym.

- Na rozprawie określił swój czyn jako nieludzki i niedojrzały, jednocześnie żałując tego co się stało - odnotowano w aktach II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu, który zajmował się sprawą.

Wystarczyło to jedno zdjęcie, by mężczyzna stanął przed sądem oskarżony o przestępstwa zagrożone surowymi karami więzienia: posiadania i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Jak do tego doszło?