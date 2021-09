Toruń. Wysoka fala zmierza w stronę miasta. Drwęca się rozlewa. Co się dzieje? [zdjęcia]

29 lat temu o tej porze media informowały, że w Toruniu można przejść z jednego brzegu Wisły na drugi. Susza była wielka, poziom wody w rzece zbliżał się do najniższych stanów zarejestrowanych w ciągu wielu lat pomiarów. W ostatniej dekadzie tamte rekordy udało się Wiśle pobić, pod koniec kilku lat w korycie królowej polskich rzek było więcej pasku niż wody. Tym razem jednak jest inaczej. Poziom wody w rzece się podnosi, co ma zresztą wpływ nie tylko na Wisłę, woda zalewa także tereny u ujścia Drwęcy. Co się dzieje?