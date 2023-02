Toruń. Wysiadł z tramwaju i wpadł do wykopu! Nie żyje. Był niepełnosprawny!

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus.

Do dramatu doszło w piątek, 10 lutego, w okolicach godziny 21. Czterdziestolatek podróżował tramwajem. Był osobą niepełnosprawną intelektualnie, ale ostatnio miał też problemy z chodzeniem. Wysiadł z tramwaju na tymczasowym przystanku "Warneńczyka" przy ulicy ks. Gogi 2. W tej okolicy trwa od zeszłego roku wielki remont torowiska - na ulicach Warneńczyka, ks. Gogi i fragmencie Kościuszki (w ramach inwestycji powstaje też rondo na skrzyżowaniu ulic Warneńczyka, Grudziądzkiej i Bażyńskich).

- Mężczyzna z tramwaju wyszedł zataczając się. Do wykopu wpadł przez barierkę. Przybyli na miejsce policjanci zastali go nieprzytomnego. Został przewieziony do szpitala. Zmarł o godzinie 22.40 - mówi mł. asp. Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji.

Jak dowiedziały się "Nowości" prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Nie jest wykluczone, że mężczyzna był nietrzeźwy. Co być może jednak ważniejsze, czterdziestolatek był osobą niepełnosprawną intelektualną, a do tego mającą ostatnio problemy z chodzeniem (miał chorą nogę, uczęszczał na zabiegi).