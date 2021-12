Toruń. Wyjątkowe Dni Grzegorza Ciechowskiego. Co się będzie działo? [program]

"Kombinat" rozpocznie Dni Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu

- Przyjeżdża do nas blisko 60 osób z Poznania. Montaże i próby będą trwały przez trzy dni. To naprawdę duża produkcja - mówi Karolina Wojciechowska z CKK Jordanki.

Była sobota, 22 grudnia 2001 roku, gdy Polską wstrząsnęła wiadomość o śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Muzyk zmarł nagle, krótko przed świętami. Zostawił wybitne kompozycje, teksty pełne refleksji i... swoich fanów, którzy co roku tłumnie zjeżdżają do Torunia, miasta, w którym Grzegorz Ciechowski rozpoczął swoją karierę. Tym razem czarno-białe flagi zaczną powiewać 16 grudnia. Dni Grzegorza Ciechowskiego zainauguruje wyjątkowy spektakl Teatru Muzycznego z Poznania pt. "Kombinat".

Blisko 3-godznna opowieść Teatru Muzycznego w Poznaniu w reżyserii Wojciecha Kościelniaka swoją premierę miała w czerwcu. Spektakl otrzymał wiele pozytywnych recenzji. Podczas wydarzenia widzowie będą mieli szansę wysłuchać na żywo piosenek Obywatela GC i Republiki w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w Poznaniu. Warto dodać, że to właśnie 16 grudnia w Toruniu, spektakl zostanie zaprezentowany po raz pierwszy poza siedzibą poznańskiej placówki. Obejrzeć będzie można go w CKK Jordanki o godz. 19:00. Ceny biletów od 70 do 105 zł.