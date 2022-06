Toruń. Wraki samochodów na osiedlach. Kto powinien je usunąć?

- Chciałbym zgłosić, że na terenie osiedla Słoneczne Tarasy w Toruniu przy ul. Sobieskiego stoją dwa pojazdy, które od ponad roku nie ruszają się z miejsca. Nie dość, że blokują miejsca parkingowe, to stwarzają jeszcze zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska, ponieważ w każdej chwili mogą z nich wycieknąć płyny typu paliwo, olej, płyn hamulcowy itp. Dodam też, że "dostawczak" stoi na wprost wejścia do budynku mieszkalnego blokując do niego dostęp i skutecznie zasłania widoczność dla osób wychodzących z klatki. Byłem świadkiem, jak z dachu plandeki na przechodniów wylała się zalegająca tam po deszczu woda. Według mnie żaden z tych pojazdów nie posiada obowiązkowych ubezpieczeń. Pomimo wielu interwencji administracja osiedla nie podejmuje w tej sprawie żadnych działań — mówi Czytelnik.