Toruń. Wilfredo Leon na otwartym treningu. Siatkarz poszukuje w Toruniu młodych talentów do swojej szkółki

- Frekwencja bardzo cieszy zarówno w Warszawie, jak i dziś w Toruniu. Głównym założeniem akademii jest to, aby zachęcić dzieciaki już od najmłodszych lat do grania w siatkówkę, ale też szerzej do uprawiania sportu. Chodzi o to, żeby odłożyły smartfony i komputery na bok i cieszyły się aktywnym trybem życia - mówi w rozmowie z nami Wilfredo Leon. - Myślę, że część z tych dzieciaków wkręci się na tyle, że będą chciały wrócić do tych zajęć. Perspektywicznie myślimy też o stopniowym budowaniu drużyny Aniołów Toruń, a wtedy będziemy mieli gotowych do gry zawodników i nie trzeba będzie ściągać większej liczby chłopaków z innych klubów - dodaje brązowy medalista ME.