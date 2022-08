Toruń. Więzień narzekał na opiekę medyczną za kratami. Żądał 300 tys. zł odszkodowania

Pan M. długo przebywał w aresztach i zakładach karnych w Kujawsko-Pomorskiem, m.in. w Grudziądzu. Za kratami znajdował się w latach: 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 (w różnych miesiącach) oraz w okresie od września 2014 do końca 2018 roku. Gdy wyszedł i przemyślał sytuację, zdecydował się pozwać Skarb Państwa do sądu — jako reprezentanta jednostek penitencjarnych, w których przebywał. Z jakiego powodu? Złej opieki medycznej, najkrócej mówiąc.

Pan M. wielokrotnie wnosił do sądów penitencjarnych o przerwę w karze na leczenie. Nigdy podstaw nie stwierdzono

Sprawą zajmował się I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Toruniu. Co ustalił? Po pierwsze to, że stan zdrowia mężczyzny nie był i nie jest idealny, ale i niedramatyczny. Zarzuty byłego więźnia, dotyczące braku właściwej opieki medycznej, odnosiły się do takich jego schorzeń: problemów z kręgosłupem, silnego światłowstrętu, objawów choroby tarczycy i problemów psychicznych. Jak ustalił sąd, osadzony "był wielokrotnie konsultowany przez specjalistów z zakresu ortopedii, neurochirurgii, rehabilitacji, okulistyki, którzy nie widzieli potrzeby szerszego leczenia aniżeli to stosowane w ramach leczenia ambulatoryjnego w jednostkach penitencjarnych.".