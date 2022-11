Toruń. Wiemy, kiedy tramwaj pojedzie na osiedle Jar. Prezydent podał datę

Tramwajem na osiedle Jar w Toruniu pojedziemy we wrześniu 2023

Czwartkowa konferencja prezydenta dotyczyła planu oszczędnościowego dla miasta, ale pojawił się podczas niej również wątek tramwajów. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych muszą zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w 2023 roku o co najmniej 10 proc. w stosunku do 2022 roku. Nie dotyczy to jednak energii trakcyjnej - w związku z budową nowej linii tramwajowej w tym przypadku nie może być mowy o ograniczeniu wykorzystania prądu.