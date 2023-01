Toruń. Wiemy, ile pieniędzy miasto wyda na zawodowy sportowe. Te kluby dostaną najwięcej

Dużo, mało? Rzućmy okiem na statystyki. Ta kwota to mniej więcej 0,24 procenta rocznego budżetu miasta i tu już nie ma się czym chwalić. Od kilku lat wsparcie seniorskiego sportu pozostaje w Toruniu na bardzo zbliżonym poziomie, a koszty funkcjonowania klubów rosną, zwłaszcza w ostatnim okresie.

Toruń kiepsko wypada w przeliczeniu na jednego mieszkańca, to ok. 32 zł. Zaglądamy do raportu "Rzeczpospolitej" za rok 2021. Rekordzista Polkowice wydaje 320 zł, ale to bogata i niewielka gmina. Niestety, dużo więcej na sportowe kluby wydają także w Grudziądzu, Płocku czy Mielcu, a więc w miastach porównywalnych lub mniejszych od Torunia.

Listę beneficjantów miejskiego wsparcia w Torunia otwierają Arriva Twarde Pierniki. Koszykarze wnioskowali też o najwyższe wsparcie - prawie 2,5 mln zł, a dostaną ostatecznie 1,65 mln zł. Czyli tyle samo, ile rok wcześniej. Numer dwa to hokeiści KH Energa Toruń - 1,3 mln. Pamiętajmy, że to dwa kluby, które ponoszą najwyższe koszty w mieście z tytułu użytkowania swoich obiektów: koszykarze płacą krocie za Arenę Toruń, hokeiści za lodowisko Tor-Tor. To oznacza, że spora część dotacji wraca do miasta z tytułu z w postaci opłat za treningi i mecze.