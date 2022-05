Toruń. Wielkie zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta! Jak teraz jeździmy?

Zmiany objęły przede wszystkim plac NOT, czyli skrzyżowanie alei Solidarności, Szosy Chełmińskiej, Czerwonej Drogi i ulicy Odrodzenia. Od soboty 21 maja zamknięty jest wjazd z niego w aleję Solidarności, a także wyjazd z niej. Nie można także wjechać ze skrzyżowania w Szosę Chełmińską. Z kolei z Szosy Chełmińskiej można tylko skręcić w prawo - w Czerwoną Drogę.

Zmiany w centrum Torunia: przez tory po przewiązkach

Z ruchu wyłączona jest też południowa część skrzyżowania. Nie da się więc też dojechać do niego południową jezdnią Czerwonej Drogi i pojechać dalej południową jezdnią Odrodzenia. Ruch został przeniesiony na ich północne jezdnie. Samochody jadące Czerwoną Drogą od strony zachodniej przejeżdżają na jej północną jezdnię tuż za placem Niepodległości, przez tzw. przewiązkę stworzoną na torowisku tramwajowym. Podobna przewiązka powstała na Odrodzenia. Nią samochody wjeżdżają na południową jezdnię tej ulicy, przed jej skrzyżowaniem z ulicą Uniwersytecką.

W związku z wyłączeniem z ruchu sporej części placu NOT służby miejskie wytyczyły objazdy. Ten do Szosy Chełmińskiej prowadzi ulicą Bema oraz ulicami Uniwersytecką i Grudziądzką. Objazd do starówki w związku z zamknięciem od północnej strony alei Solidarności wytyczono aleją św. Jana Pawła II i Wałami gen. Sikorskiego.